Otterndorf. Ein unbekannter Mann mit einer Maske hat einen Lebensmittelmarkt in Otterndorf (Kreis Cuxhaven) überfallen und Angestellte mit einem Messer bedroht.

Ein 31-Jähriger und seine 61-jährige Kollegin wollten am Donnerstag kurz nach 22.00 Uhr gerade das Geschäft verlassen, als der Maskierte sie mit vorgehaltenem Messer wieder in die Filiale zurückdrängte. Der 31-Jährige musste den Tresor öffnen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Täter konnte mit dem erbeuteten Bargeld fliegen. Die Angestellten hatte er zuvor in einem Nebenraum eingesperrt.