Internationale Baumwolltagung in Bremen ist aufgrund der Ausbreitung des neuen Coronavirus auf das kommende Jahr verschoben worden. Das teilten die Veranstalter am Freitag in Bremen mit. An der all zwei Jahre stattfindenden Tagung nehmen rund 500 Vertreter der Baumwollbranche aus 40 Ländern teil. Die Konferenz war für die Zeit vom 25. bis 27. März vorgesehen. Ausrichter ist das Faserinstitut Bremen und die Bremer Baumwollbörse, deren Schiedsgericht international über Baumwollqualität entscheidet und Standards setzt. Neuer Termin für die Tagung ist der 17. bis 19. März 2021.