Eine KFZ-Mechanikerin wechselt in einer KFZ-Werkstatt eine Bremsscheibe. Foto: Marijan Murat/dpa/Archivbild

Hannover. Die Einkommensschere zwischen Männern und Frauen bleibt in vielen Branchen, in Niedersachsen sind die Unterschiede in der Bezahlung sogar größer als im Bundesschnitt. Gewerkschaften verlangen Veränderungen.