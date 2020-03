Hameln. Ein vermisstes neunjähriges Mädchen in Hameln (Landkreis Hameln-Pyrmont) ist nach Polizeiangaben am Freitagmorgen wohlbehalten aufgefunden worden.

Wo das Kind die Nacht verbracht habe, sei noch noch nicht klar. Es werde weiter ermittelt. Das Mädchen war am Donnerstagnachmittag aus seiner Schule verschwunden. Es ging kurz vor Schulschluss auf die Toilette, kehrte aber nicht wieder in den Unterrricht zurück. Ihr Schulranzen und persönliche Gegenstände blieben in der Schule zurück. Die Ermittler gingen zunächst davon aus, dass das Kind von selbst die Schule verlassen hatte.