Langenhagen. Die Helikopter der niedersächsischen Luftrettung sind 2019 etwa 8100 Einsätze geflogen.

Die Teams waren dabei fast 300 000 Minuten in der Luft, wie das Innenministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Im Jahr davor waren es mit rund 8300 Einsätzen etwas mehr Flüge. In Niedersachsen sind aktuell fünf Rettungshubschrauber an Standorten in Hannover, Göttingen, Uelzen, Sanderbusch und Wolfenbüttel stationiert. Der Helikopter „Christoph 30“ von der Luftrettungsstation in Wolfenbüttel war 2019 beispielsweise 1455 Mal zum Einsatz in der Luft, wie der ADAC in Niedersachsen am Donnerstag mitteilte.

Im Auftrag des Landes werden die Hubschrauber von der Deutschen Rettungsflugwacht, von der Johanniter-Unfall-Hilfe und dem ADAC in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei betrieben. Die Luftretter werden oft alarmiert, wenn es der schnellste Weg für einen Notarzt ist, einen Unfallort zu erreichen. Am Flughafen Hannover-Langenhagen steht dazu ein Intensivtransporthubschrauber (ITH) bereit, mit dem schonende und schnelle Verlegungen von Patienten zwischen zwei Einrichtungen möglich sind. Die Kosten der Luftrettung betrugen laut Ministerium für 2019 etwa 23,1 Millionen Euro und wurden durch die Krankenkassen getragen.