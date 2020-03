Hannover. Die niedersächsischen Handwerksbetriebe rechnen für 2020 mit weiter steigenden Umsätzen.

Zwar drohe im ersten Halbjahr eine leichte Abkühlung der wirtschaftlichen Lage, dennoch sei aufs Jahr gesehen ein Umsatz von 60,2 Milliarden Euro (plus 2,6 Prozent) zu erwarten, teilte die Landesvertretung der Handwerkskammern am Donnerstag in Hannover mit. Zudem soll die Zahl der Beschäftigten leicht auf rund 536 000 (plus 0,2 Prozent) steigen. Das aktuelle konjunkturelle Umfeld bewerteten neun von zehn Betrieben mit „gut“ oder „befriedigend“. Eine deutliche Verschlechterung im ersten Halbjahr erwartet lediglich ein Prozent der Betriebe.

Die größten Herausforderungen für das Handwerk sehen die meisten Betriebe laut einer Umfrage unter fast 1000 Teilnehmern in der Bürokratie (71 Prozent) und der Fachkräftegewinnung (60 Prozent). Die Auftragsentwicklung bezeichnete hingegen nur rund jedes siebte Unternehmen als Herausforderung.