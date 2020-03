Weyhe. Hunderte Landwirte mit Treckern haben am Donnerstag in Bremen demonstriert und für Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Am Güterverkehrszentrum (GVZ) im Westen der Hansestadt sammelten sich nach Polizeiangaben morgens 300 bis 350 Traktoren. Dadurch war der Verkehr von und nach Delmenhorst gestört. Bis zum Nachmittag waren Kundgebungen in Bremen und in Bremerhaven geplant.

Sie sind Teil der bundesweiten Proteste von Bauern, organisiert von der Initiative „Land schafft Verbindung“. Die Landwirte sehen durch schärfere Düngevorschriften und andere Auflagen ihre Existenz gefährdet. Auch in Hamburg versammelten sich Hunderte Bauern.

Auf der Fahrt nach Bremen stoppten etwa 20 Landwirte an einem Lager von Aldi-Nord in Weyhe. Die Kundgebung am frühen Donnerstagmorgen war vorher angemeldet worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Zufahrt zu dem Lager blieb laut Polizei aber frei. Ende Januar hatten Bauern spontan ein Großlager der Supermarktkette Edeka in Wiefelstede bei Oldenburg blockiert. Hintergrund waren Plakate, auf denen Edeka mit Niedrigpreisen bei Lebensmitteln warb.