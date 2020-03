Bremerhaven. Mit regelmäßigen Resteessen geht ein Bremerhavener Vier-Sterne-Hotel gegen die Lebensmittelverschwendung an.

Das Resteessen steht allerdings nicht auf der Speisekarte, es kann von Gruppen gebucht werden. „Wir haben mit Absicht den Begriff Resteessen gewählt, um zu polarisieren und zum Nachdenken über Lebensmittelverschwendung anzuregen“, sagt Hoteldirektor Tim Oberdieck. Experten gehen davon aus, dass in Deutschland in der Gastronomie, in Kantinen und Heimen rund zwei Tonnen Lebensmittel pro Jahr weggeworfen werden. „Wir zeigen, dass man mit etwas Kreativität aus Resten Leckeres anbieten kann“, sagt Oberdieck.