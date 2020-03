Braunschweig. Der Regierungschef fegt den Dreck persönlich weg: Auf dem Fahrrad und in Arbeitskleidung ist Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwoch zum Einsatz auf Braunschweigs Dächern erschienen.

Zusammen mit Schornsteinfegermeister Detlef Bade stieg Weil auf das Dach eines Restaurants, um dort zu kehren. „Es ist echt schön zu sehen, wie positiv Schornsteinfeger wahrgenommen werden“, sagte Weil.

Mehrere Passanten baten ihn zuvor um einen gemeinsames Bild - nicht allen schien dabei klar zu sein, dass es sich um den Regierungschef handelte. Nach Angaben der Landesregierung gibt es in Niedersachsen derzeit 866 Schornsteinfegerbetriebe mit etwa 2500 Mitarbeitern. Rund 200 junge Menschen werden aktuell ausgebildet.

In der Vergangenheit hatte der Politiker bereits in diversen Firmen und Branchen mit angepackt, unter anderem im Medizinischen Versorgungszentrum in Werlte und bei der Berufsfeuerwehr in Cuxhaven.