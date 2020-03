Hannover. Die Entscheidung galt als sicher, nun hat der DGB Anja Piel in den Bundesvorstand gewählt. Mit dem Wechsel der Grünen-Politikerin nach Berlin bekommt die Fraktion im Landtag eine neue Vorsitzende. Julia Willie Hamburg übernimmt das Ruder.

Die bisherige Grünen-Fraktionschefin im niedersächsischen Landtag, Anja Piel, ist in den Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) gerückt. Piel wurde am Mittwoch vom Bundesausschuss in das Gremium gewählt, wo die 54-Jährige Annelie Buntenbach ablöst, wie der DGB in Berlin mitteilte. Die 65-jährige Buntenbach, ebenfalls Mitglied der Grünen und seit 2006 im DGB-Vorstand, scheidet aus Altersgründen aus.

Piel führt die Grünen-Fraktion im Landtag in Hannover seit sieben Jahren. 2018 hatte sie sich um den Bundesvorsitz der Grünen beworben und war Annalena Baerbock unterlegen.

Am 17. März will die Fraktion einen neuen Vorstand wählen. Neue Vorsitzende könnte die Abgeordnete Julia Willie Hamburg werden. Auf Piels Abgeordnetenplatz soll der Osnabrücker Volker Bajus (56) nachrücken. Bajus saß bereits von 2013 bis 2017 für die Grünen im Landtag und ist Fraktionsvorsitzender der Grünen im Rat der Stadt Osnabrück.

DGB-Chef Reiner Hoffmann sagte: „Mit Anja Piel haben wir eine versierte Sozialpolitikerin für unsere gewerkschaftliche Arbeit gewonnen.“ Piel übernimmt im DGB-Vorstand die Zuständigkeit für die Themen Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, Recht sowie Migrations- und Antirassismuspolitik. Sie wolle sich weiter für eine demokratische, solidarische und gerechtere Gesellschaft einsetzen, sagte sie.

Für die niedersächsische Grünen-Fraktion gratulierten Piel die drei stellvertretenden Vorsitzenden Miriam Staudte, Christian Meyer und Helge Limburg. Die Wahl sei Ausdruck von Piels langjährigem gewerkschaftlichem Engagement und ihres Einsatzes als Grünen-Politikerin für faire Bezahlung, feste Tarifbindungen und einen starken Sozialstaat. „Anja Piel hat sowohl während der rot-grünen Regierungszeit als auch in der Opposition dafür gesorgt, dass wir Grüne die soziale Frage und den Zusammenhalt der Gesellschaft ganz oben auf unsere Agenda setzen“, hieß es in einer schriftlichen Erklärung der drei.