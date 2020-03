Hannover. Niedersachsens CDU knüpft klare Bedingungen an die von der SPD geforderte Aufnahme minderjähriger Flüchtlinge.

„Sollten Flüchtlinge aufgenommen werden, müssen diese eindeutig minderjährig und unter 14 Jahren alt sein“, sagte CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer am Mittwoch in Hannover. „Es muss festgestellt werden, dass diese Flüchtlinge den Kontakt zu ihren Eltern auf der Flucht verloren haben und nicht von diesen vorgeschickt wurden.“ Sollte sich zeigen, dass die Eltern sicher im Ausland lebten, müsse dort die Familienzusammenführung stattfinden.

Ministerpräsident Stephan Weil und Innenminister Boris Pistorius (beide SPD) hatten sich am Dienstag für die Aufnahme eines Kontingents von Kindern aus griechischen Flüchtlingslagern stark gemacht. Pistorius begrüßte am Mittwoch die überraschende Erklärung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zugunsten einer solchen auf EU-Ebene abgestimmten Hilfsaktion. Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann hatte sich am Vorabend zunächst noch reserviert geäußert. „Vorstöße zur Flüchtlingsaufnahme aus einzelnen Bundesländern helfen eher nicht weiter“, meinte er. Toepffer machte nun eine europäische Lösung zur Bedingung einer solchen Aktion.

Niedersachsen ist auf die Aufnahme auch größerer Zahlen von Flüchtlingen im Bedarfsfall gerüstet, erklärte das Innenministerium am Mittwoch. Die Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes seien in der Lage, schnell weitere 9000 Flüchtlinge aufzunehmen, sagte ein Sprecher.