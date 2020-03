Moringen. Eine psychisch kranke Frau ist aus dem Maßregelvollzug Moringen (Landkreis Northeim) geflohen.

Die 21-Jährige sei am 23. Februar über ein Dach entkommen, teilte das niedersächsische Sozialministerium am Mittwoch in Hannover mit. Die junge Frau wurde 2016 nach einer tödlichen Schwertattacke auf ihre 41 Jahre alte Mutter in Laatzen bei Hannover in die Psychiatrie eingewiesen. Das Gericht urteilte damals, es sei nicht auszuschließen, dass die schon früher psychisch auffällige Jugendliche zum Zeitpunkt der Tat schuldunfähig war.