Hannover. Die Zahl der mit dem neuartigen Virus infizierten Menschen im Norden ist weiter gestiegen. Im Landkreis Celle wurden vorsorglich eine Schule und ein Kindergarten geschlossen. Ministerpräsident Weil ruft zur Besonnenheit auf.

Das neuartige Coronavirus breitet sich weiter in Niedersachsen aus und sorgt für eine Verschiebung der weltgrößten Industrieschau. Die für Ende April geplante Hannover Messe soll jetzt vom 13. bis 17. Juli stattfinden, wie die Deutsche Messe AG mitteilte. Die Zahl der nachweislich Infizierten stieg in Niedersachsen bis zum Abend auf zehn: Am Mittwoch wurden jeweils eine neue Infektion in der Grafschaft Bentheim, im Kreis Leer und in der Stadt Oldenburg bekannt. Außerdem infizierten sich zwei Urlaubsrückkehrer aus dem Landkreis Rotenburg/Wümme, sie waren zuvor in Südtirol. Am Abend meldete die Region Hannover den insgesamt dritten bestätigten Fall in Uetze. Aus Bremen wurde am Mittwoch zunächst kein neuer Fall bekannt. Im kleinsten Bundesland wurden bisher drei Menschen positiv auf das neue Virus getestet.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) rief angesichts der Epidemie zu Umsicht und Besonnenheit auf. „Unser Gesundheitssystem hat sich schon bei früheren Krisen als leistungsstark erwiesen, wenn wir beispielsweise an die Ehec-Epidemie vor einigen Jahren denken“, sagte Weil der Deutschen Presse-Agentur. „Deswegen habe ich ein Grundvertrauen in das System.“

Allerdings müsse man auch in der Lage sein, flexibel auf die jeweilige Situation zu reagieren. „Genau das passiert in Niedersachsen derzeit.“ Die Landesregierung habe einen ressortübergreifenden Koordinierungsstab, der die Lage ständig bewerte und notwendige Schritte einleite.

In Niedersachsen gab es nach Angaben der Landesschulbehörde bisher erst wenige kurzzeitige Schulschließungen wegen eines Coronaverdachts. Wie der Landkreis Celle mitteilte, bleiben die Grundschule und ein Kindergarten in Nienhagen auch am Donnerstag geschlossen, weil zwei Kinder Kontakt mit einem Infizierten hatten.

Das niedersächsische Gesundheitsministerium spricht von einem „dynamischen Geschehen“. Um Hausärzte zu entlasten, sollen regionale Test-Zentren eingerichtet werden, wo Abstriche genommen werden. Wann diese eingerichtet werden, ist noch unklar. Wer glaubt, sich angesteckt zu haben, sollte sich zunächst telefonisch an seinen Hausarzt wenden. Einige Landkreise haben auch bereits Coronavirus-Hotlines eingerichtet.

In allen Bundesländern bis auf Sachsen-Anhalt gab es bis Mittwochabend nachgewiesene Infektionen. Vor allem in Nordrhein-Westfalen gibt es viele registrierte Ansteckungen mit dem Sars-CoV-2 genannten Erreger.

Doch nicht jeder Infizierte erkrankt. Die Mehrheit der Betroffenen hat Erkältungssymptome oder gar keine Beschwerden. Schwerere Krankheitsverläufe entwickeln nach den bisherigen weltweiten Erkenntnissen bis zu 15 Prozent der Betroffenen. Häufig sind darunter alte Menschen und Patienten mit Vorerkrankungen. Die Isolation der Betroffenen und die Suche nach Kontaktpersonen erfolgt, damit sich die Ausbreitung des Virus verlangsamt. Ziel ist, möglichst viel Kapazität im Gesundheitssystem zu erhalten.