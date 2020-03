Bremen. Vier Jahre nach der Einführung eines sogenannten Freiluftpartygesetzes in Bremen haben das Innenressort und Kulturschaffende eine positive Bilanz gezogen.

„Das Ortsgesetz über spontane nicht kommerzielle Freiluftpartys hat sich bewährt und bedarf zur Zeit keiner Änderung“, sagte eine Sprecherin des Innensenators.

Kommunen in Niedersachsen planen trotz der positiven Erfahrungen keine entsprechende Regelung. „Bisher wurde ein Bedarf für ein solches Gesetz noch nicht an uns herangetragen“, sagte der Sprecher des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, Thorsten Bullerdiek. Man schaue sich aber gerne an, welche Erfahrungen in Bremen damit gemacht würden.

Das in dieser Form laut Bremer Innenbehörde bundesweit einmalige Gesetz wurde 2016 eingeführt, nachdem die Polizei in Bremen mehrere Open Airs aufgelöst hatte. Das Fehlen eines klaren Rahmens sei für alle Beteiligten unbefriedigend gewesen, teilte das Innenressort mit.

Seither sei die Regelung 116 mal genutzt worden. Nicht-kommerzielle Open Airs können innerhalb von 24 Stunden angemeldet werden. Grundsätzlich können dafür alle Flächen genutzt werden, die nicht vorher von der Stadt ausgeschlossen wurden.