Göttingen. Rund 2000 Schülerinnen und Schüler haben am Dienstag in Göttingen für die Sanierung und den Ausbau ihrer Schulgebäude demonstriert.

Nach Angaben der Polizei zogen die Kinder und Jugendlichen in einem Sternmarsch ohne Zwischenfälle zum Neuen Rathaus. Dort protestierten sie gegen Sparpläne der Stadtverwaltung. Danach sollen ursprünglich vorgesehene Baumaßnahmen an mehreren Schulen wegen gestiegener Kosten zeitlich verzögert oder in reduzierter Form umgesetzt werden. Schulelternräte warfen der Stadt vor, sie nehme keine Rücksicht auf pädagogische Notwendigkeiten und habe die betroffenen Schulen nicht beteiligt. Die Stadt verwies darauf, dass sie nicht genügenden finanziellen Spielraum habe, um alle wünschenswerten Maßnahmen zeitnah zu realisieren. In Niedersachsen wird vielerorts darüber geklagt, dass Schulen saniert werden müssten.