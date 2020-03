Hannover. Die hohe Arbeitsbelastung von Lehrern streitet auch das Kultusministerium nicht ab. Damit es nun endlich eine Entlastung gibt, klagen einige Lehrer mit Unterstützung der GEW vor Gericht. Was droht dem Land bei den Musterverfahren?

Im Streit über eine zu hohe Arbeitsbelastung von Lehrern hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) das niedersächsische Kultusministerium zum Handeln aufgerufen. Die von Minister Grant Hendrik Tonne (SPD) vorgelegten Pläne zur Entlastung müssten endlich in die Tat umgesetzt werden, sagte die GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth am Dienstag in Hannover. Zwei erste von der Gewerkschaft unterstützte Klagen gegen zu lange Arbeitszeiten werden Ende März und Mitte Mai vor den Verwaltungsgerichten in Hannover und Osnabrück verhandelt und entschieden. Pooth erwartet, dass das Land in den Musterverfahren verpflichtet wird, die Arbeitsbelastung der Lehrer zu senken.

Nach Berechnungen der Gewerkschaft fallen an den Grund- und Gesamtschulen sowie Gymnasien im Land jährlich 6,5 Millionen Überstunden an, die weder bezahlt noch ausgeglichen werden. Auch eine Untersuchung im Auftrag des Kultusministeriums ergab eine zu hohe Arbeitsbelastung von Lehrern, aber in geringerem Umfang als von der GEW beziffert. Auch wenn angesichts des aktuellen Lehrermangels eine unverzügliche Senkung der Arbeitsbelastung schwer möglich sei, müsse das Land den Lehrern perspektivisch helfen, sagte Pooth. Die Überlastung führe zu einem hohen Krankenstand und einem verfrühten Ausscheiden von Lehrern aus dem Beruf.

Niedersachsen ist nach GEW-Angaben das erste Bundesland, in dem die Arbeitsbelastung von Lehrern gerichtlich geklärt werden soll. Als Sofortmaßnahme fordert die Gewerkschaft, die Unterrichtsverpflichtung an Grundschulen von 28 auf 26 Stunden pro Woche zu senken. Für Lehrer in den Klassen 5 bis 10 müsse die Obergrenze bei 25,5 Stunden Unterricht pro Woche liegen, statt wie bisher bei bis zu 27,5 Stunden. Auch besondere Belastungen von Gymnasial- und Berufschullehrern müssten stärker berücksichtigt werden. Wenn das Land Niedersachsen weiter zögere, müssten Entlastungen mit den Klagen der Lehrkräfte erzwungen werden, sagte Pooth.

Wie ein Sprecher des Kultusministeriums erklärte, setzte das Land bereits konkrete Entlastungsmaßnahmen in Form eines Elf-Punkte-Pakets um. Vom August dieses Jahres an werde die Bezahlung der Grund-, Haupt-, und Realschullehrkräfte um rund 100 Euro erhöht. Zudem würden weitere Schritte zur Entlastung erarbeitet. „Dabei ist es wichtig, realistisch vorzugehen und das Machbare und Mögliche umzusetzen, und genau das macht das Land.“