Cloppenburg. Die Polizei hat bei Geschwindigkeitsmessungen in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta innerhalb eines Tages 40 Verstöße festgestellt. Die Messungen werden noch bis einschließlich Freitag fortgesetzt.

