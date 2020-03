Ein sogenanntes Lovemobil steht am Straßenrand. Foto: picture alliance / Ole Spata/dpa/Archivbild

Hannover. Sie stehen am Waldrand oder auf Parkplätzen an Bundesstraßen: Sogenannte Lovemobile gehören zum Landschaftsbild in Niedersachsen - sei es bei Wolfsburg, Peine oder Celle.