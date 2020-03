Bremen. Das Pulver in einem Drohbrief an eine Bremer Moschee hat sich Experten zufolge als ungefährlich herausgestellt.

Das sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der Brief war am Samstag in der Moschee im Stadtteil Gröpelingen eingegangen. Als das verdächtige Pulver herausrieselte, alarmierten die Verantwortlichen die Polizei. Das Schreiben in dem Brief stuften die Sicherheitsbehörden als rechtsextremistisch ein.

Erneut verdächtiger Brief in CDU-Büro eingegangen

Der Vorfall gehört in eine Kette von Briefsendungen mit Pulver, die in den vergangenen Wochen an Parteibüros von SPD, Grünen, Linkspartei, FDP und CDU in Bremen geschickt worden sind. Am Montag ging ein weiterer Brief bei der CDU-Landesgeschäftsstelle ein. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Wie in den Fällen zuvor entpuppte sich das Pulver als harmlose Substanz. Das beiliegende Schreiben habe einen rechtsextremistischen Inhalt gehabt, teilte die Polizei mit.