In Oldenburg ist eine 88-jährige Frau in ihrer Wohnung tot aufgefunden worden. Offenbar wurde sie getötet. Symbolfoto: Gert Westdörp

Oldenburg. Eine 88-jährige Frau ist am Samstagabend in ihrer Wohnung in Oldenburg tot aufgefunden worden. Es gibt deutliche Anzeichen eines Gewaltverbrechens. Eine Mordkommission ermittelt.