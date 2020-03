Hannover. Mit einem Volksbegehren will ein Bündnis von Naturschützern strengere Vorgaben für den Artenschutz durchsetzen.

„Es geht um unsere eigenen Lebensgrundlagen, die wir zerstören“, sagte die Grünen-Landeschefin Anne Kura am Montag in Hannover. Allein in Niedersachsen ist nach Angaben des Naturschutzbundes (Nabu) die Hälfte der rund 11 000 Tier- und Pflanzenarten bedroht, darunter Vögel und Bienen. „Das hat verheerende Auswirkungen auf unser Ökosystem“, sagte Nabu-Landeschef Holger Buschmann. Gesunde Luft, sauberes Wasser und nährstoffreiche Böden seien dadurch in Gefahr.

Das Bündnis aus mehr als 70 Partnern, zu denen auch die Linke, Fridays for Future und die Umweltschutzorganisation BUND zählen, lässt derzeit einen Gesetzentwurf juristisch prüfen, der unter anderem eine Quote für den Ökolandbau und ein Pestizidverbot für Naturschutzgebiete vorsieht. Zudem sollen Agrarbetriebe, die den Artenschutz unterstützen wollen, gefördert werden. Ende März oder Anfang April könne die Unterschriftensammlung beginnen.

Binnen sechs Monaten benötigt das Bündnis zunächst 25 000 Unterschriften, um als Volksbegehren zugelassen zu werden. Anschließend müssten sich binnen weiteren sechs Monaten knapp 610 000 Niedersachsen - zehn Prozent der Wahlberechtigten - dem Begehren anschließen, damit es den Weg ins Parlament schafft. Der Landtag muss dann nicht zustimmen. Lehnt er ab, folgt jedoch ein Volksentscheid.