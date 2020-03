Hamburg. Niedersachsen und Bremen erwarten für den Anfang der Woche Regenschauer und leichten Bodenfrost.

Am Montag liegen die Höchstwerte zwischen milden 8 und 10 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. In der Nacht zum Dienstag kühle es bei Regenschauern auf Temperaturen um den Gefrierpunkt ab, im Emsland sei mit Bodenfrost und Glätte zu rechnen.

Am Dienstag lockere es zunächst bei Höchstwerten zwischen 7 und 9 Grad auf. Im Bergland bleiben die Höchstwerte bei 4 Grad. Am Nachmittag und Abend erwartet der DWD erneut Schauer, im kühlen Bergland sei mit leichtem Schneefall zu rechnen.