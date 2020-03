Eine Straße ist von der Polizei abgesperrt worden. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Salzhemmendorf. Nach dem Fund einer großen Menge Chemikalien im Kreis Hameln-Pyrmont und der Festnahme eines Ehepaares hat die Polizei Entwarnung gegeben: Die in einem Haus in Salzhemmendorf gefundenen Stoffe könnten nicht zum Bau von Sprengkörpern verwendet werden, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag.