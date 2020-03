Hannover. Lange scheint der neue Typ des Coronavirus einen Bogen um Niedersachsen zu machen, jetzt ist er da: In der Region Hannover - und auch in Bremen - werden Infektionen nachgewiesen. Die Behörden suchen nach Kontaktpersonen. Wer hat sich angesteckt?

Das neuartige Corona-Virus ist offiziell in Niedersachsen angekommen - und auch in Bremen: Ein 68 Jahre alter Mann aus Uetze in der Region Hannover ist infiziert.

Dem Mann gehe es gut, seine Temperatur sei nicht erhöht, sagte Mustafa Yilmaz, Leiter des Fachbereichs Gesundheit der Region Hannover, am Sonntag. „Es sieht so aus, als ob der erste Fall mild verlaufen wird." In Bremen wurde das Virus bei einer 58 Jahre alten Frau nachgewiesen, auch sie zeigt den Angaben zufolge nur leichte Symptome. In zahlreichen Bundesländern wurden weitere Coronavirus-Fälle bestätigt, die Auswirkungen der Ausbreitung des Virus auf den Alltag nehmen zu.

In einigen Supermärkten etwa in Hannover kam es zu Hamsterkäufen, teils waren Regale mit lange haltbaren Lebensmitteln, Toilettenpapier oder Desinfektionsmitteln leer.

Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann rief zu Besonnenheit auf: Das Virus sei in Niedersachsen angekommen, sagte die SPD-Politikerin. „Das lässt sich nicht beschönigen, ist aber auch kein Grund zur Panik." Ziel müsse sein, die Ausbreitung zu verhindern - oder zumindest zu verlangsamen. Der 68-Jährige aus Uetze, bei dem die Infektion nachgewiesen wurde, sei ein Einzelfall. Die Behörden prüfen nach den ersten Bestätigungen einer Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2, ob sich weitere Menschen angesteckt haben.

Häusliche Quarantäne

Insgesamt gebe es neun weitere Verdachtsfälle, „überwiegend" aus dem sozialen Umfeld des 68-Jährigen, sagte Hauke Jagau, Regionspräsident der Region Hannover. Abstriche wurden gemacht, ein Ergebnis sollte am Sonntagabend feststehen. In 15 Fällen sei häusliche Quarantäne angeordnet worden, darunter der Patient und seine Ehefrau, die keine Symptome zeige. Ein Schützenball in Uetze sei sicherheitshalber abgesagt worden. Wie der Mann sich angesteckt hat, sei unbekannt.

Das Paar habe eine Busreise nach Südtirol gemacht, insgesamt seien 47 Menschen vor allem aus Sachsen dabei gewesen. Auch das Busunternehmen sei aus Sachsen. Als Kontaktpersonen gelten nach Jagaus Worten die Menschen, die in den beiden Sitzreihen vor und hinter dem 68-Jährigen saßen. Die Gruppe sei am Montagabend zurückgekommen, danach habe der Patient leichte Symptome gezeigt.

Es sei deutlich geworden, dass die Meldeketten in Niedersachsen funktionierten, erklärte Reimann. Der 68-Jährige habe seinen Hausarzt angerufen, dieser habe im Haus des Patienten einen Abstrich gemacht und die Probe an ein privates Labor geschickt. „Die Bekämpfung wird uns eine Menge abverlangen", räumte die Ministerin ein. Menschen, bei denen eine Infektion nachgewiesen wird, sind zwei Tage vor Symptombeginn bis zehn Tage danach ansteckend. Enge Kontaktpersonen müssten sofort „abgesondert" werden, sagte Matthias Pulz, Leiter des niedersächsischen Landesgesundheitsamts.

Eine bestätigte Infizierte in Bremen

Ob die 58 Jahre alte Patientin in Bremen weitere Menschen angesteckt hat, blieb zunächst offen. Ihr Zustand sei unverändert, sagte der Sprecher der Bremer Gesundheitssenatorin, Lukas Fuhrmann. Die 58-Jährige habe nach ihrer Rückkehr aus dem Iran nur mit einem „eher kleinen Kreis" von Menschen in Bremen Kontakt gehabt. Diese seien identifiziert worden, sie seien in häuslicher Quarantäne. Die Frau war am Donnerstag aus dem Iran zurückgekehrt, mit einem Flieger in Frankfurt gelandet und mit dem Auto nach Bremen gefahren. Für Kitas, Schulen und Großveranstaltungen in Bremen habe der Fall „keine Auswirkungen", sagte Fuhrmann der „Weser-Kurier".

Pulz machte klar, dass es auch in Niedersachsen dazu kommen könnte, dass Mitarbeiter von Kindergärten oder Schulen isoliert und die entsprechenden Einrichtungen geschlossen werden müssen. Auch könnten Veranstaltungen abgesagt werden. Das Landesgesundheitsamt gehe davon aus, dass weitere Erkrankungen auftreten werden.

Die Veranstalter der Hannover Messe haben noch nicht über eine mögliche Verschiebung der für Ende April geplanten weltgrößten Industrieschau entschieden. Man sei im Gespräch mit dem Gesundheitsamt, sagte ein Sprecher der Deutschen Messe AG. Vor einigen Tagen gab die Messegesellschaft bekannt, die Lage Mitte März erneut bewerten zu wollen.

Der Ursprung des neuartigen Coronavirus liegt in China. Die ermittelten Infektionen verliefen in Deutschland bisher mild. Die meisten Sars-CoV-2-Infizierten zeigen eine leichte Erkältungssymptomatik mit Frösteln und Halsschmerzen - oder gar keine Symptome. 15 von 100 Infizierten erkrankten nach Angaben des Robert-Koch-Instituts schwer. Sie bekommen etwa Atemprobleme oder eine Lungenentzündung. Nach bisherigen Zahlen sterben ein bis zwei Prozent der Infizierten, weit mehr als bei der Grippe.

Ärzte, Behörden und Politik riefen dazu auf, sich bei Symptomen der Krankheit Covid-19 telefonisch mit dem Hausarzt in Verbindung zu setzen. Praxen oder Kliniken sollten nicht sofort aufgesucht werden, da dies chronisch kranke Patienten und Mitarbeiter gefährden könne, warnte die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen. Reimann appellierte an die Menschen: „Bleiben Sie ruhig, aber achtsam." Die Menschen sollten sich strikt an die empfohlenen Hygieneregeln halten.