Hildesheim. Vor der Wahl des neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz ist neben anderen der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer ins Gespräch gekommen.

Offizielle Kandidaten für die Wahl am Dienstag in Mainz gibt es allerdings nicht. „Bischof Wilmer beteiligt sich nicht an Personalspekulationen über den künftigen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz“, teilte das Bistum auf Anfrage mit. Ein Nachteil des 58-Jährigen ist, dass er erst eineinhalb Jahre im Amt ist und möglicherweise noch nicht die nötige Bekanntheit und Unterstützung unter den 69 Orts- und Weihbischöfen hat, die wahlberechtigt sind.

Für den gebürtigen Emsländer spricht allerdings, dass er seit seinem Amtsantritt den Herausforderungen bei den Katholiken mit dem klaren Willen begegnet, verkrustete Kirchenstrukturen aufzubrechen, ohne den Kern des Glaubens über Bord zu werfen. Nötig wird die Neuwahl an der Spitze der katholischen Kirchenhirten, weil der Münchner Kardinal Reinhard Marx kurz vor der Frühjahrstagung der Deutschen Bischofskonferenz seinen Rückzug als Vorsitzender ankündigte.