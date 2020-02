Hannover. Im anhaltenden Streit um einen einheitlichen Tarifvertrag bei der Gilde-Brauerei haben Beschäftigte und Gewerkschafter am Samstag in Hannover gemeinsam demonstriert.

Zu einer Kundgebung am Nachmittag kamen unter anderen der Bundeschef des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Reiner Hoffmann, die frühere SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi und der Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), Guido Zeitler. Ein Protestzug zog von der Brauerei zum Opernplatz in der Innenstadt. Nach Angaben der Organisatoren nahmen rund 750 Menschen teil.

„Wir fordern im Namen aller niedersächsischen Gewerkschaften die Geschäftsführung der Gilde-Brauerei auf, endlich die Gespräche mit der NGG aufzunehmen“, sagte der regionale DGB-Bezirksleiter Mehrdad Payandeh. „Die Beschäftigten haben einen Tarifvertrag verdient.“

Gilde wurde vor einigen Jahren von der Brauereigruppe TCB übernommen. Seither gelten Tarifbedingungen laut NGG nur noch für rund die Hälfte der Mitarbeiter, ab Anfang 2016 neu eingestellte Beschäftigte müssten infolgedessen Abschläge in Kauf nehmen. Der DGB spricht von einer „Zweiklassengesellschaft“ bei Gilde, auch die NGG äußerte Kritik.

Das Angebot, über einen Tarifvertrag für alle Mitarbeiter zu reden, habe die Geschäftsführung wiederholt abgelehnt. Nach Angaben vom Oktober will das Management zunächst die Brauerei umstrukturieren. Ende November hatten sich in einer Urabstimmung dann 94 Prozent der gewerkschaftlich organisierten Mitarbeiter für unbefristete Streiks ausgesprochen. Zuvor hatte die NGG mehrere Warnstreiks bei Gilde organisiert. Das Unternehmen wollte sich am Samstag nicht äußern.