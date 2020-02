Berlin. Union-Coach Urs Fischer will vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag (13.

30 Uhr/DAZN) auch auf Neuzugang Yunus Malli hören. Der 28 Jahre alte Offensivspieler war von 2017 bis Anfang dieses Jahres für die Wolfsburger im Einsatz und wurde in der Winterpause bis zum Saisonende an den 1. FC Union Berlin verliehen. „Den einen oder anderen Tipp bekommen wir natürlich. Ob uns das hilft, werden wir sehen“, sagte Fischer am Freitag in Berlin.

Bei den Niedersachsen kam Malli diese Saison nur zu zwei Einsätzen in der Europa League, seit seinem Wechsel zu Union absolvierte er fünf Ligapartien. Dabei stand er zuletzt viermal nacheinander in der Startelf.

Beim 0:1 im Hinspiel bei Wolfsburg sei der VfL „die bessere Mannschaft, die dominantere Mannschaft“ gewesen. Union habe aber dazugelernt, sagte Fischer. Er fühle sich gut vorbereitet. „Wir wissen, was uns da erwartet, eine spielerisch starke Mannschaft, die auch immer wieder versucht, hoch anzulaufen, Druck aufzubauen, sehr gute Umschaltspieler hat, enorme Geschwindigkeit entfachen kann.“

Welche Spieler am Sonntag auf dem Platz stehen werden und ob Malli gegen seine Ex-Mannschaft antreten wird, ließ der Coach am Freitag offen. „Manchmal gibt es eine gewisse Rotation, für die wir uns entscheiden. Heißt aber nicht: "Never change a winning team." Auch das ist gut möglich. Wie gesagt, wir werden sehen.“ Fischer hat personell volle Auswahl, nur Langzeitausfälle wie Akaki Gogia werden fehlen. Mit einem Erfolg würde Union bis auf zwei Punkte an Wolfsburg heranrücken, das knapp hinter den Europapokalrängen liegt.