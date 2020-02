Hannover. Nach den unglücklichen Punktverlusten in den vergangenen Partien will sich Hannover 96 im Heimspiel gegen Holstein Kiel endlich mit einem Sieg belohnen.

„Wenn wir uns weiter so entwickeln in allen Belangen und die Inhalte umsetzen, auch in der täglichen Trainingsarbeit, werden wir unsere Punkte einfahren“, sagte 96-Coach Kenan Kocak am Freitag. „Die Mannschaft wird sich belohnen, davon bin ich felsenfest überzeugt.“

Bei aktuell nur zwei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 wäre ein Dreier gegen Kiel am Montag (20.30 Uhr/Sky) extrem wichtig. Kocak ist zuversichtlich, dass sich seine Mannschaft von den Rückschlägen wie bei der knappen Niederlage in Bielefeld oder dem unglücklichen Remis gegen den HSV nicht unterkriegen lässt. „Man kriegt vielleicht ein- oder zweimal auf die Fresse. Aber das gehört dazu. Wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen, bleiben konzentriert“, sagte der 96-Coach.

Gegen Kiel kann Kocak wieder auf Abwehrspieler Felipe setzen. „Er ist heute ins Mannschaftstraining eingestiegen und somit spielfähig am Montagabend, sagte Kocak. Weiter fehlen wird Abwehrspieler Marcel Franke. Allerdings muss der Defensivspieler nicht operiert werden. Nach eingehenden Untersuchungen in den vergangenen Tagen bei mehreren Kniespezialisten wurde entschieden, dass der Innenverteidiger eine spezielle Reha zur Belastungsintensivierung in Donaustauf antreten wird. Franke fehlt wegen Problemen am Knie seit November 2019. Gegen Kiel muss zudem der gelbgesperrte Genki Haraguchi pausieren.