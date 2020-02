Nyon. Der VfL Wolfsburg trifft im Achtelfinale der Europa League auf Schachtjor Donezk.

Die Niedersachsen treten im Hinspiel am 12. März zunächst zu Hause an, wie die Auslosung der UEFA am Freitag im schweizerischen Nyon ergab. Das Rückspiel findet eine Woche später in der Ukraine statt. Der VfL war am Donnerstag durch ein überzeugendes 3:0 (1:0) bei Malmö FF in die Runde der besten 16 Mannschaften eingezogen. Das erste Aufeinandertreffen mit den Schweden in der Vorwoche hatte der Tabellensiebte der Fußball-Bundesliga mit 2:1 für sich entschieden.