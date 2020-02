Osnabrück. Mit einem Sieg im Nordderby will der VfL Osnabrück den FC St.

Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga auf Distanz halten und einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. „Wir fahren dahin, um zu gewinnen“, sagte VfL-Kapitän Marc Heider am Freitag mit Blick auf die Partie am Millerntor am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).

Allerdings sind die Osnabrücker in diesem Jahr noch ohne Sieg und konnten bislang noch nicht an ihre starken Leistungen aus der Hinrunde anknüpfen. „Es gibt Kritik an unseren Ergebnissen, das zurecht“, sagte Osnabrücks Trainer Daniel Thioune. Gleichwohl hat der VfL-Coach weiter volles Vertrauen in sein Team. „Meine Mannschaft hat die Mentalität und den Willen. Wir entscheiden, in welche Richtung es geht.“

Fehlen wird den Osnabrückern beim FC St. Pauli, der nach dem Derbysieg beim HSV voller Selbstvertrauen ist, der gesperrte Assan Ceesay. Dafür sind Manuel Farrona Pulido, Benjamin Girth und Marcos Alvarez nach kurzen Krankheiten wieder fit. Auch der Niederländer Joost van Aken ist einsatzbereit.