Bielefeld. Zum 111.

Geburtstag holt sich das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) einen prominenten Helfer an seine Seite. Der Produzent und Entdecker der Band Tokio Hotel, Peter Hoffmann, soll aus Mitgliedern des DJH eine Band bilden, wie das DJH bei seiner Jahrespressekonferenz am Donnerstag in Bielefeld mitteilte. Zusammen im Tonstudio des Musikers in Vögelsen in Niedersachsen soll die 5- bis 7-köpfige Formation ein neues Lied zum Thema Vorurteile komponieren. Aufgeführt wird das Werk dann 22. August bei einer Jubiläumsfeier in Hamburg.

In das Jahr 2020 geht das Jugendherbergswerk mit einem Plus an Mitgliedern. Nach Angaben von Hauptgeschäftsführer Julian Schmitz kletterte die Zahl 2019 um 25 000 auf knapp unter 2,5 Millionen. Auch bei den Übernachtungen gab im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2018 einen Zugewinn. Mit 9,76 Millionen lag dieser Wert in den bundesweit rund 450 Häusern um etwa 60 000 höher.