Eine Kuh steht bei der "Schau der Besten" beim Kuhfotografen vor einer Leinwand. Foto: picture alliance / Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Verden (Aller). Nicht „Germany's Next Topmodel“, nicht „Miss Germany“ - sondern die Wahl zur schönsten Kuh des Jahres hält heute Hunderte Rinderzüchter in Verden in Atem.