Hannover. Die Grünen in Niedersachsen haben die Landesregierung zu konkreten Schritten gegen rechte Hetze und Gewalt aufgerufen.

Es müsse mehr Geld investiert werden in die politische Bildung an Schulen und Universitäten, sagte Fraktionschefin Anja Piel am Mittwoch im Landtag in Hannover. „Wir fordern seit Jahren eine auskömmliche Ausstattung für Beratungsstellen wie der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, Opferberatungen und Aussteigerorganisationen.“ Es könne nicht sein, dass solche Organisationen für das Fortführen ihrer für die Gesellschaft wichtigen Arbeit Jahr für Jahr um ihr Überleben kämpfen müssten.