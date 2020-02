Hannover. Der Landtag in Hannover hat den Anschlag von Hanau verurteilt und zu einem verstärkten Kampf gegen Rechtsextremismus aufgerufen.

„Alle Menschen, auch die Muslime, sollen sich sicher fühlen in Deutschland“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstag. „Sie sind Teil der deutschen Gesellschaft, daran lassen wir nicht rütteln.“ Abgeordnete von SPD, FDP und Grünen bezeichneten die AfD als einen Wegbereiter des Hasses, der zu rechtsextremen Anschlägen wie in Kassel, Halle und Hanau geführt habe. Zu Beginn der Landtagssitzung erhoben sich die Abgeordneten zu einer Gedenkminute.