Hannover. Die Grünen-Abgeordnete Julia Willie Hamburg soll neue Fraktionsvorsitzende ihrer Partei im Landtag in Hannover werden.

Die 33-Jährige sei die einzige Kandidatin für die Nachfolge von Anja Piel, die in den Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) wechseln soll, teilten die Grünen am Montag mit. Der vierköpfige Fraktionsvorstand werde turnusgemäß zur Halbzeit der Wahlperiode am 17. März neu gewählt. Die drei stellvertretenden Vorsitzenden Miriam Staudte, Christian Meyer und Helge Limburg, der zugleich auch Parlamentarischer Geschäftsführer ist, kandidierten erneut für ihre bisherigen Ämter. Weitere Kandidaturen wurden nicht angekündigt.