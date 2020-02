Ein mutmaßliches Clan-Mitglied wird von der Bundespolizei in ein Privatflugzeug getragen. Foto: Amadeus Sartorius/Hannoverreporter/dpa

Hannover. In dem rätselhaften Fall des mutmaßlichen Clan-Mitglieds aus Montenegro, das in der Medizinischen Hochschule (MHH) in Hannover behandelt wurde, unterrichtet die niedersächsische Landesregierung am Montag (11 Uhr) den Landtag.