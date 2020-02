95-Jährige in Wohnung überfallen CC-Editor öffnen

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Archivbild

Bremen. Drei unbekannte Frauen haben am Freitagabend in Bremen-Osterholz eine 95-Jährige in ihrer Wohnung ausgeraubt.