Wernigerode. Nach jahrelanger Zusammenarbeit ist die Tourist-Information Ilsenburg bei Wernigerode im Harz als erste ihrer Art Partner des länderübergreifenden Nationalparks.

Die offizielle Anerkennung als Partnerbetrieb sei nach der Entwicklung konkreter Arbeitsschwerpunkte wie nachhaltigem Tourismus, Umweltorientierung und Regionalität erfolgt, teilte Parksprecher Friedhart Knolle am Samstag mit. Es gehe darum, die Ziele des in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt gelegenen Großschutzgebiets zu kommunizieren, also Botschafter zu sein. Schon lange arbeite die Ilsenburger Tourist-Info mit den Rangern des Nationalparks zusammen.

Knolle zufolge gibt es aktuell in Niedersachsen 40 Partnerbetriebe, sieben befinden sich im Anerkennungsverfahren. In Sachsen-Anhalt seien es nun 13 Partner, fünf warten auf ihre Verlängerung. Meist handele es sich um Hotels, Pensionen und Restaurants.

Nationalpark-Partnerbetriebe werden nach bundesweit einheitlichen Qualitäts- und Umweltstandards ausgezeichnet. Die Bewerbung werde durch den Vergaberat geprüft, hieß es. Auch Biosphärenreservate pflegen eine so ausgerichtete Partnerinitiative mit Marketing- und Vermarktungsvorteilen für beide Seiten.