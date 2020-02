Osnabrück. „Osna Helau“ - trotz stürmischen Wetters haben in Osnabrück Tausende Narren Straßenkarneval gefeiert.

Am Nachmittag starteten laut Organisatoren 70 Gruppen mit 1500 Teilnehmern bei dem 1,5 Kilometer langen Traditionsumzug „Ossensamstag". Mehr als 10 000 Zuschauer jubelten Polizeiangaben zufolge dem bunten Zug zu, der unter dem Motto „Karneval - Aus Liebe zu Osnabrück" durch die Innenstadt unterwegs war.

Angesichts von Sturmwarnungen hatten Organisatoren zuvor mit Stadt und Polizei beraten, ob der Umzug wie geplant starten könne. „Wir haben keinen Regen. Es ist stürmisch, aber es hält sich in Grenzen“, sagte eine Sprecherin des Osnabrücker Karnevals. Vorsorglich verzichteten Funkenmariechen wegen des Windes mitunter aber auf Hebefiguren. Nach dem Umzug sollte Stadtprinz Martin I. den Befehl zum Stürmen des Rathauses geben, wo die Narren die nächsten drei Tage das Zepter führen werden.

In Hannover kamen nach Polizeischätzungen bis zu 70 000 Besucher, um den Karnevalszug aus 18 Festwagen und mit rund 1200 Teilnehmern zu sehen. „Es war windig, aber unproblematisch. Die Wagen sind ja nicht so hoch, nicht ganz so kunstvoll gestaltet wie in Köln“, sagte ein Polizeisprecher.