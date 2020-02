Niedernwöhren. Nachdem ein Tanklaster mit einem Auto kollidiert und in ein Wohnhaus gekracht ist, steht die Ursache für den Unfall mit zwei Toten weiterhin nicht fest.

Ein Gutachter untersuchte am Samstagmorgen erneut die Unfallstelle im Kreis Schaumburg, danach wurde die gesperrte Straße nach Polizeiangaben wieder freigegeben. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 80 Jahre alte Autofahrer am Freitag aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Laster. Beide Fahrer starben noch an der Unfallstelle bei Meerbeck. Möglicherweise wird eine Obduktion des Autofahrers angeordnet. Diese könnte Aufschluss darüber geben, ob er schon vor dem Unfall medizinische Probleme hatte.

Der Lastwagen durchbrach die Außenmauer des Wohnzimmers. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk sicherten das Gebäude laut Polizei danach provisorisch. Ob es wieder bewohnbar ist, war unklar.