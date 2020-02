Zwei Menschen sterben bei schwerem Verkehrsunfall in Ochtrup CC-Editor öffnen

In Ochtrup sind am Freitag bei einem schweren Verkehrsunfall zwei Menschen ums Leben gekommen. Foto: dpa

Ochtrup. In Ochtrup sind am Freitag bei einem schweren Verkehrsunfall zwei Menschen ums Leben gekommen. Sie sind mit dem Auto in den Gegenverkehr geraten und gegen ein Lastwagen-Anhänger-Gespann geprallt.