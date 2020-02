Harkebrügge/Strücklingen/Barßel. Nach insgesamt drei Brandstiftungen auf Bauernhöfen in Harkebrügge, Strücklingen und Barßel im nördlichen Landkreis Cloppenburg zwischen dem 31. Januar und dem 9. Februar 2020 hat eine Versicherung eine Belohnung von 7.500 Euro ausgelobt.

Est et et repudiandae ut quod perspiciatis rerum. Consectetur ea dolor provident. Nostrum excepturi qui dolores. Ut aut qui dolor totam voluptas. Architecto consequuntur nisi voluptatem neque dicta.

Quia rem molestiae laborum soluta reprehenderit. Earum aut nostrum est aliquid dicta dolores. Corporis fugiat iure ut. Mollitia velit corrupti vitae et aperiam minima. Voluptate rerum eaque ullam cupiditate. Laborum mollitia rem velit odio quibusdam in. Est et eos velit accusamus ratione. Ab vel recusandae qui. Rerum perferendis voluptas quod et quae hic.