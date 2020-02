Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht ist zu sehen. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Emden. Nach einem Feuer in einer Obdachlosenunterkunft in Emden ist ein 52-Jähriger in der Nacht auf Freitag an seinen Verletzungen gestorben.