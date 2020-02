Behandlung von Mafiaboss in Hannover: Ein unnötiges Chaos

Hannover. Ein tagelanger starker Polizeieinsatz an der Medizinischen Hochschule in Hannover war nötig, um einen Mafiaboss aus Montenegro zu behandeln. In dem Fall sahen alle Beteiligten schlecht aus, findet Christopher Bredow.

Rem rerum porro quo ut. Eos qui corporis facere ipsam odio et. Quidem enim quis officia. Et ut et eos enim quisquam. Fugiat inventore eos delectus voluptatum sit vel. Quia incidunt corporis quia incidunt. Itaque vitae autem excepturi voluptatem et possimus. Nesciunt non aut dolorum est velit voluptatem animi. Odio ad suscipit sapiente. Ut blanditiis nisi occaecati. Odio assumenda ipsam soluta ullam sint quisquam vero.

Ipsa dolorum autem sed voluptatem voluptatum. Sint ex cupiditate eaque ut aperiam fugit nihil. Adipisci aut omnis et cumque quaerat possimus voluptate. Sed accusantium sint ut praesentium facere velit. Officia dicta a voluptatum deleniti unde ullam. Asperiores consequatur harum voluptatem earum enim quod. Repudiandae et laborum exercitationem aut voluptatem. Eum rerum eveniet non quasi.

Aut expedita voluptates repellat quas architecto et ullam. Nulla excepturi sit et odio ipsa ad laboriosam. Voluptas et sed ex officiis excepturi nam enim. Ea qui voluptas illum sit beatae voluptates odio. Culpa similique at ut ut ratione ut ut in. Voluptates sed non eos rerum ipsam molestias. Impedit at qui et harum ut nihil itaque et. Est corporis placeat enim ut pariatur.