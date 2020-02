Bremen. Bremens CDU-Landeschef Carsten Meyer-Heder hat sich gegen einen möglichen Kanzlerkandidaten Friedrich Merz ausgesprochen.

Der frühere Unionsfraktionschef polarisiere stark. „Da gibt es bessere Kandidaten“, sagte Meyer-Heder am Donnerstag beim CDU-Neujahrsempfang in Bremen, an dem auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) teilnahm. Es gehe letztlich darum, im kommenden Jahr die Wahl zu gewinnen. Es müsse deshalb ein Kanzlerkandidat gefunden werden, der mit Souveränität die Partei klar gegen ganz links und ganz rechts abgrenze. „In Bremen hätte Friedrich Merz als Kanzler, glaube ich, wenig Chancen“, sagte Meyer-Heder. Er könne sich Spahn als Kanzlerkandidat vorstellen.