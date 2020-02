Abgeordnete sitzen im Plenarsaal des Landtags von Niedersachsen. Foto: Ole Spata/dpa

Hannover. Über den Polizeischutz für ein mutmaßliches Clan-Mitglied aus Montenegro, das seine Schusswunden in Hannover behandeln lässt, will die Landesregierung am Montag im Landtag informieren.