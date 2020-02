Hamburg. Schauspieler Bjarne Mädel steht bald erstmals als Regisseur hinter der Kamera.

Er dreht in Niedersachsen noch bis 20. März den Fernsehfilm „Sörensen hat Angst“. Der 51-Jährige übernimmt auch gleich die Hauptrolle des Kriminalkommissars Sörensen, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Mittwoch mitteilte. Mädel ist gut im Stoff - er hat die Rolle vor zwei Jahren auch schon in einem Hörspiel von Deutschlandfunk Kultur gesprochen.

Die Dreharbeiten nahe der Nordseeküste sollen in Varel, Butjadingen und in Bremerhaven stattfinden. Der Sendetermin im Ersten ist für das kommende Jahr angesetzt. Das Drehbuch schrieb Sven Stricker nach seinem gleichnamigen Roman.

Für seine Rolle des Heiko Schotte in der NDR-Serie „Der Tatortreiniger“ wurde Mädel mehrfach ausgezeichnet. Bei seinem Regie-Debüt hat er nicht nur „Tatortreiniger“-Kameramann Kristian Leschner und Szenenbildnerin Vicky von Minckwitz an seiner Seite, sondern auch etliche Schauspielerinnen und Schauspieler aus der Serie.

Worum es geht? Geplagt von einer Angststörung, lässt sich Kriminalhauptkommissar Sörensen von Hamburg ins friesische Katenbüll versetzen. Er hofft auf ruhige Dorfidylle - falsch gedacht. Schon bald wird der Bürgermeister tot im Pferdestall gefunden.