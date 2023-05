Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Vechta 200 Schweine bei Stallbrand verendet Von dpa | 04.05.2023, 12:58 Uhr

Beim Brand eines Schweinestalls in Lohne bei Vechta sind rund 200 Tiere verendet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden bei dem bereits am Mittwoch ausgebrochenen Feuer keine Menschen verletzt. Der Schaden betrage nach ersten Schätzungen rund 1,5 Millionen Euro. Die Ursache für den Brand war zunächst unbekannt. Etwa 220 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung waren im Einsatz ebenso eine Amtstierärztin und diverse Rettungskräfte.