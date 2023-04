Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Diepholz 200.000 Euro Schaden bei Scheunenbrand Von dpa | 05.04.2023, 13:01 Uhr

Beim Brand einer Scheune im Landkreis Diepholz ist ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Das Feuer war nach Mitteilung der Polizei vom Mittwoch aus zunächst unbekannten Gründen am Dienstagabend in Bruchhausen-Vilsen ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Scheune bereits voll in Flammen. Die Einsatzkräfte sicherten das angrenzende Wohnhaus vor einem Überspringen der Flammen. Die beiden Hausbewohner hatten bereits unverletzt das Haus verlassen. Die mit Stroh und Arbeitsgeräten gefüllte Scheune brannte komplett nieder.