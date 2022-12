Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Vechta 200.000 Euro Schaden bei Brand in Lohne Von dpa | 17.12.2022, 14:31 Uhr

Beim Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in Lohne (Landkreis Vechta) ist am Samstag ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer mit starker Rauchentwicklung war offenbar in einem Lager- und Büroraum ausgebrochen, der zu einem kleinen Verbrauchermarkt gehörte. Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Lohne und Dinklage löschten den Brand.